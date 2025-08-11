«Виручає багатьох пасажирів». «Укрзалізниця» підсказала лайфхак для купівлі квитків
Як вже відомо, «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів
Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський нагадав громадян лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу, передає «Главком».
Перцовський радить підключити функцію для автоматичного викупку квитка, який з'являється в продажу.
«Квитковий лайфхак: не забувайте про функцію автовикупу – виручає багатьох наших пасажирів із пошуком квитків, економить час та нерви (особливо, враховуючи різке затухання функції автоперекупів)», – пише він.
За словами головаи правління, минулого тижня спрацювало успішно 29 тис. автовикупів квитків. «І щасливі пасажири помчали до точок призначення!», – доповнив він.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків.
З вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку
Нагадаємо, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків чоловік не допустили до поїздів.
Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про зміну формату тестової верифікації особи під час купівлі квитків через застосунок компанії. Зокрема, з 1 серпня верифікація через Дія.Підпис запроваджується лише на три потяги, а не на більшу кількість, як планувалося раніше. Зокрема, верифікація обов’язкова під час придбання або повернення квитків внутрішні рейси №29/30 Київ – Ужгород №12 Львів – Одеса та №27/28 Київ – Чоп.
Зазначимо, «Укрзалізниця» пропонує динамічне ціноутворення через збитки у напрямку пасажирських перевезень.