«Виручає багатьох пасажирів». «Укрзалізниця» підсказала лайфхак для купівлі квитків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: psm7

Як вже відомо, «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський нагадав громадян лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу, передає «Главком».

Перцовський радить підключити функцію для автоматичного викупку квитка, який з'являється в продажу. 

«Квитковий лайфхак: не забувайте про функцію автовикупу – виручає багатьох наших пасажирів із пошуком квитків, економить час та нерви (особливо, враховуючи різке затухання функції автоперекупів)», – пише він.

За словами головаи правління, минулого тижня спрацювало успішно 29 тис. автовикупів квитків. «І щасливі пасажири помчали до точок призначення!», – доповнив він.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків.

З вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку

Нагадаємо, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків чоловік не допустили до поїздів. 

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про зміну формату тестової верифікації особи під час купівлі квитків через застосунок компанії. Зокрема, з 1 серпня верифікація через Дія.Підпис запроваджується лише на три потяги, а не на більшу кількість, як планувалося раніше. Зокрема, верифікація обов’язкова під час придбання або повернення квитків внутрішні рейси №29/30 Київ – Ужгород №12 Львів – Одеса та №27/28 Київ – Чоп.

Зазначимо, «Укрзалізниця» пропонує динамічне ціноутворення через збитки у напрямку пасажирських перевезень. 

Теги: лайфхак Укрзалізниця правила застосунок квиток

