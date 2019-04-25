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    Шоу-биз

    Привет из 90-х: Остапчук выпустил клип-пародию на песню группы «Время и Стекло»

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    Скриншот видео - Привет из 90-х: Остапчук выпустил клип-пародию на песню группы «Время и Стекло»
    Скриншот видео

    Новую видеоработу телеведущий посвятил всем, кто родом из 90-х

    34-летний украинский шоумен Владимир Остапчук выпустил клип-пародию на хит «Дым» - первую украиноязычную песню за все время существования группы «Время и Стекло». Видеоработа полна ностальгией по 90-м годам с присущими им атрибутами: водка-селедка, мивина на столе и посиделки во дворе. Судя по всему, именно так и проходило детство Владимира Остапчука.

    Прозвучали также и имена звезд, которые были у всех на слуху и были символами тех лет: Шевченко и Ребров, а также главный хит того времени - «Шикидым» Виктора Павлика. Своими точными шутками Владимир иронизирует все современные тренды и то, как изменился мир за последние 20 лет. Его легкий юмор заставит смеяться над каждой строчкой новой пародии.

    «YouTube смотрят дети, говорили они. Никто не помнит ни тетриса, ни разговоров по 4 секунды, а «Шикидым» вообще для них герой какой-то японской игры. Ты для них старый Остапчук.Внашей версии есть побочный эффект - вам вдруг захочется домой. Поэтому после просмотра смело звоните мамам, но не по телефону, а сразу в двери, как говорил Кузьма», - прокомментировал Остапчук свой клип.

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