Привет из 90-х: Остапчук выпустил клип-пародию на песню группы «Время и Стекло»



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Скриншот видео

Новую видеоработу телеведущий посвятил всем, кто родом из 90-х

34-летний украинский шоумен Владимир Остапчук выпустил клип-пародию на хит «Дым» - первую украиноязычную песню за все время существования группы «Время и Стекло». Видеоработа полна ностальгией по 90-м годам с присущими им атрибутами: водка-селедка, мивина на столе и посиделки во дворе. Судя по всему, именно так и проходило детство Владимира Остапчука.

Прозвучали также и имена звезд, которые были у всех на слуху и были символами тех лет: Шевченко и Ребров, а также главный хит того времени - «Шикидым» Виктора Павлика. Своими точными шутками Владимир иронизирует все современные тренды и то, как изменился мир за последние 20 лет. Его легкий юмор заставит смеяться над каждой строчкой новой пародии.

«YouTube смотрят дети, говорили они. Никто не помнит ни тетриса, ни разговоров по 4 секунды, а «Шикидым» вообще для них герой какой-то японской игры. Ты для них старый Остапчук.Внашей версии есть побочный эффект - вам вдруг захочется домой. Поэтому после просмотра смело звоните мамам, но не по телефону, а сразу в двери, как говорил Кузьма», - прокомментировал Остапчук свой клип.



