Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео)
Українці розділилися на два табори в мережі, підтримуючи Андрія Данилка та водночас критикуючи його російськомовні пісні
Андрій Данилко, який відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, виконав композиції зі свого російськомовного репертуару на концерті в Одесі. Це обурило українців та викликало в мережі різні дискусії. Про це пише «Главком».
31 липня в Одесі в клубі Ibiza Beach Club відбувся концерт Вєрки Сердючки. Однак після виступу досі вирують обговорення. Зокрема, у мережі з’явилися дописи глядачів, які поділилися відеозаписами з виступу зірки. На кадрах Сердючка виконує свої популярні хіти російською мовою.
В одному з дописів користувач висловився про відсутність нового репертуару в Сердючки та російськомовні композиції, які лунають на її концертах. До обговорень долучилися і інші коментатори. Також дискусії розгорілися саме через те, що Сердючка заспівала російською в Одесі. Водночас українці нагадали, що подібні концерти були й в інших містах України:
- «Враження, ніби я в паралельному всесвіті живу. Тобто ми фукаємо на всіх, хто їздить на концерт Коржа і тд, але рахуємо нормальним ходити на Сердючку в Одесі і співати пісні російською. Гидко».
- «Тобто, коли в Києві були концерти, такі питання ні в кого не виникали? Нехай люди вирішують, кого їм слухати. Це український виконавець».
- «То такі виступи не тільки в Одесі. Я для себе відмінила Данилка».
- «Не існує пропозиції без попиту. Уся Україна влітку приїжджає в Одесу. Влітку на морі одеситів майже немає. В Аркадії так точно, а тим більше в Ібіці. А Данилко за стільки років міг би й перекласти свої хіти українською. Залишимо це на його співочій совісті».
Водночас були й ті користувачі, які підтримали Андрія Данилка. В окремому дописі українців запитали, чи будуть вони обговорювати концерт Данилка в Одесі. Українці стали на його захист:
- «Дай Боже Данилку здоров’я».
- «Ні. Бо ми адекватні люди. Особливо з огляду на те, скільки Андрій допомагає нашим військовим, то до нього взагалі можна рота не відкривати на рахунок мови».
- «Руки геть від Данилка. Він донатить, системно допомагає ЗСУ. Це неймовірна людина із чіткою позицією».
- «Ні, не будем! Можем обговорити, скільки він допоміг ЗСУ».
- «Андрій – гордість українського шоу-бізнесу! Він талановитий артист, добра, порядна людина і справжній патріот!»
- «А що такого? Данилко підтримує Україну, ЗСУ. Які питання до нього?»
Також одна з коментаторок заявила, що була присутня на концерті Сердючки. За її словами, під час виступу лунали й українські пісні, а також наголосила на тому, що Данилко розмовляв українською мовою на сцені.
- «Концерт не був російською. Між піснями Данилко розмовляв українською, російською було декілька пісень, ми співали «Є пропозиція» українською, Make It Rain Champagne англійською, а ще пісню Мозгового (Миколи Мозгового, – «Главком») «Край, мій рідний край». А ще перед концертом був збір на 110-ту бригаду, й один лот продали за 300 тис. грн. Ви впевнені, що ми маємо відміняти Сердючку через ностальгію за пару пісень російською мовою?»
Нагадаємо, під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхала Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце. Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare.
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