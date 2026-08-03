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Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вєрка Сердючки виступила в Одесі
фото: скриншот із відео

Українці розділилися на два табори в мережі, підтримуючи Андрія Данилка та водночас критикуючи його російськомовні пісні

Андрій Данилко, який відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, виконав композиції зі свого російськомовного репертуару на концерті в Одесі. Це обурило українців та викликало в мережі різні дискусії. Про це пише «Главком».

31 липня в Одесі в клубі Ibiza Beach Club відбувся концерт Вєрки Сердючки. Однак після виступу досі вирують обговорення. Зокрема, у мережі з’явилися дописи глядачів, які поділилися відеозаписами з виступу зірки. На кадрах Сердючка виконує свої популярні хіти російською мовою.

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В одному з дописів користувач висловився про відсутність нового репертуару в Сердючки та російськомовні композиції, які лунають на її концертах. До обговорень долучилися і інші коментатори. Також дискусії розгорілися саме через те, що Сердючка заспівала російською в Одесі. Водночас українці нагадали, що подібні концерти були й в інших містах України: 

  • «Враження, ніби я в паралельному всесвіті живу. Тобто ми фукаємо на всіх, хто їздить на концерт Коржа і тд, але рахуємо нормальним ходити на Сердючку в Одесі і співати пісні російською. Гидко».
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео) фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Тобто, коли в Києві були концерти, такі питання ні в кого не виникали? Нехай люди вирішують, кого їм слухати. Це український виконавець».
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео) фото 2
фото: скриншот Threads
  • «То такі виступи не тільки в Одесі. Я для себе відмінила Данилка».
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео) фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Не існує пропозиції без попиту. Уся Україна влітку приїжджає в Одесу. Влітку на морі одеситів майже немає. В Аркадії так точно, а тим більше в Ібіці. А Данилко за стільки років міг би й перекласти свої хіти українською. Залишимо це на його співочій совісті».

Водночас були й ті користувачі, які підтримали Андрія Данилка. В окремому дописі українців запитали, чи будуть вони обговорювати концерт Данилка в Одесі. Українці стали на його захист:

  • «Дай Боже Данилку здоров’я».
  • «Ні. Бо ми адекватні люди. Особливо з огляду на те, скільки Андрій допомагає нашим військовим, то до нього взагалі можна рота не відкривати на рахунок мови».
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео) фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Руки геть від Данилка. Він донатить, системно допомагає ЗСУ. Це неймовірна людина із чіткою позицією».
  • «Ні, не будем! Можем обговорити, скільки він допоміг ЗСУ».
Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео) фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Андрій – гордість українського шоу-бізнесу! Він талановитий артист, добра, порядна людина і справжній патріот!»
  • «А що такого? Данилко підтримує Україну, ЗСУ. Які питання до нього?»

Також одна з коментаторок заявила, що була присутня на концерті Сердючки. За її словами, під час виступу лунали й українські пісні, а також наголосила на тому, що Данилко розмовляв українською мовою на сцені.

Сердючка заспівала російською в Одесі та потрапила у скандал (відео) фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Концерт не був російською. Між піснями Данилко розмовляв українською, російською було декілька пісень, ми співали «Є пропозиція» українською, Make It Rain Champagne англійською, а ще пісню Мозгового (Миколи Мозгового, – «Главком») «Край, мій рідний край». А ще перед концертом був збір на 110-ту бригаду, й один лот продали за 300 тис. грн. Ви впевнені, що ми маємо відміняти Сердючку через ностальгію за пару пісень російською мовою?»

Нагадаємо, під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхала Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце. Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare. 

Теги: Одеса війна мова скандал концерт Андрій Данилко Вєрка Сердючка

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