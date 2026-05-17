Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026

Українські артисти були спеціальними гостями ювілейного конкурсу Євробачення

Українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка виступили на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірки взяли участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки. Про це розповідає «Главком» із посилання на офіційну трансляцію конкурсу.

Під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт за участі зірок, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхали Руслана, яка перемогла на Євробачення у 2004 році. А також Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце.

Виступ Руслани на Євробаченні 2026

Руслана спочатку з’явилася на сцені одна та заспівала в дуеті з Маріанною Конте, яка представляла Мальту на Євробачення у 2025 році. Разом вони заспівали композицію Euphoriа, яку у 2012 році виконала представниця Швеції Лорін.

Після цього Руслана мала нагоду заспівати й сама. Вона опинилася в центрі сцени, а навколо неї з’явилися танцівники та декорації, що нагадало її виступ у 2004 році.

Зірка Вєрки Сердючки знову «засяяла» на сцені Євробачення

Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare. Цю пісню заспівала на Євробаченні у 1958 році представник Італії Доменіко Модуньйо.

Коли Вєрка Сердючка виконувала легендарну італійську пісню, під час трансляції було чути, як разом з українською зіркою співає вся глядацька зала. Особливо виступ Сердючки оцінили італійці, які перебували на Євробаченні.

Як повідомляв «Главком», під час фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 16 травня у Відні, на сцені виступлять культові учасники різних років. Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю. Із цієї нагоди в межах шоу «Свято! – грандіозна зустріч зірок «Євробачення» на сцені виступлять як сучасні артисти, так і легенди конкурсу минулих років.