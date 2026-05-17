Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вєрка Сердючка й Руслана на Євробаченні 2026
фото: скриншот Threads
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українські артисти були спеціальними гостями ювілейного конкурсу Євробачення

Українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка виступили на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірки взяли участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки. Про це розповідає «Главком» із посилання на офіційну трансляцію конкурсу.

Під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт за участі зірок, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхали Руслана, яка перемогла на Євробачення у 2004 році. А також Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце.

Виступ Руслани на Євробаченні 2026

Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026 фото 1
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Руслана спочатку з’явилася на сцені одна та заспівала в дуеті з Маріанною Конте, яка представляла Мальту на Євробачення у 2025 році. Разом вони заспівали композицію Euphoriа, яку у 2012 році виконала представниця Швеції Лорін.

Після цього Руслана мала нагоду заспівати й сама. Вона опинилася в центрі сцени, а навколо неї з’явилися танцівники та декорації, що нагадало її виступ у 2004 році.

Зірка Вєрки Сердючки знову «засяяла» на сцені Євробачення

Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026 фото 2
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare. Цю пісню заспівала на Євробаченні у 1958 році представник Італії Доменіко Модуньйо.

Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026 фото 3
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Коли Вєрка Сердючка виконувала легендарну італійську пісню, під час трансляції було чути, як разом з українською зіркою співає вся глядацька зала. Особливо виступ Сердючки оцінили італійці, які перебували на Євробаченні.

Як повідомляв «Главком», під час фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 16 травня у Відні, на сцені виступлять культові учасники різних років. Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю. Із цієї нагоди в межах шоу «Свято! – грандіозна зустріч зірок «Євробачення» на сцені виступлять як сучасні артисти, так і легенди конкурсу минулих років.

Читайте також:

Теги: Руслана Лижичко Вєрка Сердючка Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євробачення у 2026 році пройшло у Відні (Австрія)
Як українці відреагували на фінал Євробачення 2026? Найцікавіші реакції та меми
Сьогодні, 00:58
Україна зберегла свою ідеальну серію проходів до фіналу та виступить у суботу
Визначилися фіналісти Євробачення-2026
15 травня, 00:56
Leleka на сцені Євробачення у Відні
Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026 
15 травня, 00:21
14 травня пройде другий півфінал Євробачення 2026
Другий півфінал Євробачення 2026: що прогнозують букмекери
14 травня, 21:46
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення
Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні
12 травня, 13:24
Satoshi першим вийде на сцену цьогорічного Євробачення у Відні
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
9 травня, 21:00
Фінляндія наразі очолює рейтинг від букмекерів
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
7 травня, 18:24
Atvara у Відні виконає чутливу баладу Ēnā (У тіні)
На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
4 травня, 09:30
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
18 квiтня, 13:38

Шоу-біз

Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026
Верка Сердючка з Русланою «запалили» на сцені Євробачення 2026
Україна увійшла до десятки фіналістів Євробачення 2026
Україна увійшла до десятки фіналістів Євробачення 2026
Які країни віддали бали Україні на національному голосуванні Євробачення 2026: список
Які країни віддали бали Україні на національному голосуванні Євробачення 2026: список
Євробачення-2026: Болгарія перемогла на конкурсі!
Євробачення-2026: Болгарія перемогла на конкурсі!
Як українці відреагували на фінал Євробачення 2026? Найцікавіші реакції та меми
Як українці відреагували на фінал Євробачення 2026? Найцікавіші реакції та меми
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua