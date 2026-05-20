Виступ Вєрки Сердючки у фіналі Євробачення 2026 зник з офіційного відео: реакція глядачів

Користувачі вважають несправедливим те, що виступ Сердючки вирізали з відео

На офіційному каналі Євробаченням в YouTube з’явилося відео з виступом легендарних учасників за минулі роки, які взяли участь в шоу до 70-річчя конкурсу. Проте користувачі помітили, що в записі немає повного виступу української зірки Вєрки Сердючки. Про це пише «Главком» із посиланням на відео YouTube-каналу Eurovision Song Contest.

У ніч з 16 на 17 травня у Відні (Австрія) відбувся фінал Євробачення 2026, де здобула перемогу Болгарія, а Україна увійшла до десятки фіналістів. Після виступу представників 25 країн на сцені з’явилися учасники попередніх років конкурсу.

Найяскравіші учасники приїхали до Відня на шоу до 70-річчя Євробачення. Зірки виконували пісні конкурсантів різних років. Серед запрошених гостей були й українські співаки, а саме Руслана та Вєрка Сердючка. Андрій Данилко в образі Сердючки виконав пісню Volare, яка звучала на сцені Євробачення в 1958 році, з нею Доменіко Модуньйо представляв Італію.

Виступ українського артиста був окремим номером та викликав у глядачів захват, оскільки в залі було чути оплески та спів. Гості заходу в унісон співали з українською зіркою.

Згодом на YouTube-каналі Євробачення з’явилося окреме відео запису трансляції, де показали, як пройшов інтервал-акт із легендами конкурсу. Однак виступ Сердючки з піснею Volare вирізали з відео. Це помітили користувачі YouTube та написали про це в коментарях:

«А чому обрізали виступ Вєрки (Сердючки, – «Главком»), де вона співала разом із залом?»

«А де Вєрка Сердючка й публіка співають Volare? Будь ласка, завантажте повну версії. Це було найкраще».

«Вони вирізали Volare з Вєркою в кінці, коли вся зала співала. Несправедливо».

До слова, поки пояснень від представників Євробачення не було та відповідей на питання користувачів у коментарях під відео. Та попри відсутність відео, користувачі були вражені виступом і поверненням Руслани та Вєрки Сердючки на сцену Євробачення. Про це вони також писали в коментарях:

«Вєрка – мама Євробачення! Мама Вєрки – бабуся Євробачення».

«Вєрка Сердючка й Руслана – мої ікони».

«Руслана і Вірка Сердючка – величезні молодчинки!»

«Боже, Руслані 52 роки, а вона досі виглядає як королева-воїн! Вона так багато працює над своїм тілом! Я її обожнюю!»

Нагадаємо, під час фіналу Євробачення на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхали Руслана, яка перемогла на Євробаченні у 2004 році. А також Вєрка Сердючка, яка стала яскравою учасницею конкурсу та у 2007 році зайняла друге місце.

Вєрка Сердючка також двічі мала можливість заспівати на сцені ювілейного Євробачення. Вона виконала пісню Nel blu dipinto di blu, яка найбільш відома за назвою Volare. Цю пісню заспівав на Євробаченні у 1958 році представник Італії Доменіко Модуньйо. Коли Вєрка Сердючка виконувала легендарну італійську пісню, під час трансляції було чути, як разом з українською зіркою співає вся глядацька зала.