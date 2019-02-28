Продолжение «Аквамена» выйдет в декабре 2022 года



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Режиссер и исполнители главных ролей останутся прежними

Компания Warner Bros. объявила дату выхода фильма «Аквамен 2». По информации Variety, мировая премьера картины намечена на 16 декабря 2022 года.

Режиссерское кресло остается за Джеймсом Ваном, который также заявлен как продюсер вместе с Питером Сафраном. Сценарий к фильму напишут Дэвид Лесли Джонсон-МакГолдрик и Уилл Билл.

Главную роль по‑прежнему будет играть Джейсон Момоа. К своим ролям вернутся и Эмбер Херд, Николь Кидман, Уиллем Дефо и другие.

Оригинальный «Аквамен» вышел на экраны в ноябре 2018 года. Мировые сборы в прокате превзошли все ожидания и составили почти $1,1 миллиарда - «Аквамен» стал самым кассовым фильмом во вселенной DC, обойдя «Темного рыцаря».

Известно, что Warner Bros. также снимет спинофф к «Аквамену» в формате хоррор-фильма, который получил название «Глубоководные» (The Trench). Картина расскажет про подводных монстров, которые раньше проживали в Атлантиде.





Джерело: Esquire