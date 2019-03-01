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    Шоу-биз

    Продюсеры «Голоса країни» изменили правила шоу

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    Звездные тренеры проекта&nbsp;&laquo;Голос країни&raquo; - Тина Кароль, Потап, Dan Balan и Монатик - Продюсеры «Голоса країни» изменили правила шоу
    Звездные тренеры проекта «Голос країни» - Тина Кароль, Потап, Dan Balan и Монатик
    1plus1.ua

    Поклонников и участников проекта ждет приятный сюрприз

    В это воскресенье фанаты вокального шоу увидят последний выпуск слепых прослушиваний. Но участников и поклонников ждут небольшие изменения в правилах шоу.

    Так как в этом году сильных участников оказалось больше, чем даже могли представить себе продюсеры, тренеры Тина Кароль, Монатик, Потап и Dan Balan попросили изменить правила шоу и добавить по одному экстра-месту каждому.

    Стоит отметить, что параллельно со слепыми прослушиваниями проходит онлайн-отбор #другийшанс на официальной странице проекта в Instagram, который позволит участникам стать частью шоу и выйти на сцену еще один раз.

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