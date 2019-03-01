Гордая и обнаженная: певица Alyosha презентовала видеоклип с пикантными сценами



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Alyosha facebook.com/AlyoshaOfficial

После прекращения сотрудничества с продюсером Вадимом Лисицейю певица выпустила новый видеоклип

Украинская певица Alyosha презентовала новый видеоклип на песню «Гордая». К удивлению фанатов, артистка предстала в весьма откровенном образе. Кроме этого, для нового видеоклипа артистка кардинально сменила цвет волос.

«Мы любим оправдывать себя за все, гордо молчать, думать, что ты не мог поступить иначе... но, часто, это не так... Ничего случайного в мире не бывает. Наши поступки - наша будущая судьба. Мы теряемся в своих желаниях, сомневаемся в чувствах, но со временем, принимаем друг друга такими, какие были и есть. Понимая, что жить друг без друга не можем», - так прокомментировала выход видеоклипа певица на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что ранее украинская певица Alyosha спровоцировала слухи о третьей беременности.

Сама же певица прокомментировала слухи так: «Я не скрываю того, что мечтаю о дочке. Когда она появится на свет - одному Богу известно».