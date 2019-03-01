Наталья Могилевская попросила поклонников не дарить ей цветы



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Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В преддверии сольного концерта 5-го марта в столице и всеукраинского тура, украинская певица обратилась к фанатам с просьбой

На своей странице в соцсети, украинская певица Наталья Могилевская обратилась к поклонникам с очень важной просьбой.

Артистка попросила не дарить ей дорогостоящие букеты.

«Привет всем, кто собирается на мой концерт 5-го марта. В Киеве обычно очень много цветов, баснословно дорогих букетов, которые, безусловно мне очень приятны, но они стоят таких денег и настолько непрактичны, что у меня появилась идея. Давайте все вместе сделаем доброе дело! Если у вас есть какая-то сумма, на которую вы планировали купить цветы, давайте все вместе перечислим ее проекту «Добрі страви». Это проект, который помогает обедами пенсионерам. Это настолько милосердно, настолько трогательно. Мне кажется, это куда круче, чем наблюдать за увядающим изобилием цветов», - написала артиста.

Напомним, что несколько дней назад Наталья Могивлевская поддержала победительницу Нацотбора-2019 певицу Maruv и пригласила ее выступить в рамках сольного концерта в столице.