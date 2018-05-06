Участницы реалити-шоу «Від пацанки до панянки» попали в авиакатастрофу

Продюсеры проекта устроили девушкам экстремальное испытание

Испуганные пассажиры на борту задымленного самолета... И участницы реалити «Від пацанки до панянки» – в данной ситуации – стюардессы, которые должны помочь людям. К счастью, это лишь инсценировка авиакатастрофы Такое экстремальное испытание выбрали не зря. На одиннадцатой неделе, которую посвятили самореализации,



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Продюсеры проекта устроили девушкам экстремальное испытание

Испуганные пассажиры на борту задымленного самолета... И участницы реалити «Від пацанки до панянки» – в данной ситуации – стюардессы, которые должны помочь людям. К счастью, это лишь инсценировка авиакатастрофы

Такое экстремальное испытание выбрали не зря. На одиннадцатой неделе, которую посвятили самореализации, преподаватели хотели не только познакомить пацанок с новой профессией, но и донести им, что оставаться панянками нужно всегда и везде.

«Для стюардессы важно иметь хорошие манеры, быть собранной, грациозной и организованной, – говорит заместитель директора Школы панянок Ирина Дюденко. – Всеми этими навыками девушки уже должны были овладеть».

Испытание проходило в реальном самолете, который стоял в ангаре. Ученицы должны были встретить и рассадить пассажиров на свои места, объяснить им, как действовать в экстремальных ситуациях, и, собственно, спасти во время одной из них. Пацанки отнеслись к испытанию несерьезно, смеялись и шутили. Пока самолет не начал наполняться настоящим дымом.

Роль пассажиров сыграли актеры, которые профессионально паниковали, когда начался пожар, кричали и отказывались покидать самолет.

«Уж лучше шаурмой торговать, чем быть стюардессой. Сказать ничего нельзя, нужно быть ангелом и постоянно улыбаться. Это очень трудно. Работа реально для стрессоустойчивых!», – призналась Яна.

Ни одна из учениц не смогла справиться с таким испытанием. Более или менее спокойными, как отметила Ирина Дюденко, оставались только Даша и Дина. Остальные паниковали сильнее, чем пассажиры. После съемки все ученицы единогласно заявили, что не хотели бы работать стюардессами.

«Это серьезная работа. Люди могут из-за меня умереть», – объяснила Яна.