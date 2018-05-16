Продюсеры шоу «Від пацанки до панянки» отправили участниц в Индию раздавать продукты и медикаменты

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Испытания в этой стране определили финалисток третьего сезона

Свою тринадцатую неделю в Школе панянок ученицы провели в Индии. Преподаватели отправили их туда раздавать пищу и оказывать медицинскую помощь местным. Таким образом они хотели проверить, насколько пацанки смогут проявить милосердие, и останутся ли панянками в стране третьего мира.

«В Индии было очень трудно. Не столько физически, сколько морально. Мы почти не спали, иногда не хватало времени даже поесть», – признается Дина

Вместе с четверкой учениц – Яной, Мариной, Марией и Диной – поехал заместитель директора Школы панянок Андрей Бурлуцкий.

«Это был очень полезный опыт для девушек, который перевернул их сознание с ног на голову. Они были на пределе выносливости, как и вся съемочная группа. Поверьте, я, который посетил около 60 стран (а это 25 процентов мира), в Индии впервые почувствовал страх за жизнь», – говорит Бурлуцкий.

Команда реалити Нового канала побывала в местах, где никогда не ступала нога туриста, и где у местных жителей нет паспортов. Более того, они не знают, что это.

«Своим варварским поведением местные срывали нам уроки и съемки. Приходилось просто прятать учениц в машине, чтобы им не причинили вреда. Местные воровали солнцезащитные очки с лиц членов команды, вырывали у наших операторов камеры. Лично я этого никогда не забуду, уверен, как и девушки. Для всех нас стало шоком то, что люди в Индии живут, едят и спят буквально на свалке. Некоторые из них просто гнили заживо. У некоторых были неизвестны страшные болезни», – отметил заместитель директора Школы панянок.

Несмотря на все трудности, это испытание, признаются ученицы, сблизило их с Андреем Бурлуцким.

«Мы провели с ним очень много времени в Индии, – говорит Дина. – Условия у пана Бурлуцкого не были комфортнее, чем у нас. Мы ели вместе, передвигались одним автобусом. Он очень простой человек»