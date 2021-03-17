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    Прощай карьера? Jerry Heil потеряла голос

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    Певица Jerry Heil - Прощай карьера? Jerry Heil потеряла голос
    Певица Jerry Heil

    Артистка нашла объяснение тому, что произошло

    У известной украинской певицы Jerry Heil, которая недавно хвасталась упругими ягодицами, пропал голос.

    Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Исполнительница поведала, что физически она чувствует себя хорошо. А исчезновение голоса связывает с тем, что вовремя не поработала с ментальным самочувствием.

    «Помните, постила в сторис, что еду к психологу? Главный вывод: друзьям можно говорить все, что на душе. На то они и друзья. Я допустила ошибку, накопила в себе непроговоренное — и сначала сжало шею и горло, а уже через несколько дней голос сказал: "Я пойду, а ты пока подумай над своим поведением". Все, что пока могу — нюхать анисовое масло и просить вас не повторять такие трюки в домашних условиях», - рассказала Jerry Heil.

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    Публикация от YouTube JERRY HEIL

    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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