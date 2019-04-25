Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери



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instagram / kimkardashian

Звезда реалити порадовала поклонников новыми фото

В последнее время 38-летняя Ким Кардашьян часто отдает предпочтение нарядам со змеиным принтом. Пятилетняя дочь звезды реалити вдохновилась ее образами.

Норт примерила «змеиное» платье неоново-розового цвета. Наряд был девочке по размеру, а вот обувь - сапоги в тон - она одолжила у мамы.

«Мисс Норт оделась и думала, что готова к выходу, пока я не объяснила, что она не может носить мои ботинки», - прокомментировала забавные кадры Ким.

На одном из снимков девочка плачет, прижимая к груди плюшевый рюкзак и блокнот. Судя по всему дочь Кардашьян собиралась пойти в школу в таком виде.

В начале апреля Ким и Кортни Кардашьян отвели дочерей в школу после каникул. Звезда реалити заявила, что не будет помогать детям поступать в учебные заведения.

Недавно Ким Кардашьян вернулась с Бали и показала фотосессию в «змеином» наряде. Она отдыхала на острове в Индонезии вместе с мужем Канье Уэстом.



