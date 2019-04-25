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    Шоу-биз

    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери

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    instagram / kimkardashian - Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    instagram / kimkardashian

    Звезда реалити порадовала поклонников новыми фото

    В последнее время 38-летняя Ким Кардашьян часто отдает предпочтение нарядам со змеиным принтом. Пятилетняя дочь звезды реалити вдохновилась ее образами.

    Норт примерила «змеиное» платье неоново-розового цвета. Наряд был девочке по размеру, а вот обувь - сапоги в тон - она одолжила у мамы.

     «Мисс Норт оделась и думала, что готова к выходу, пока я не объяснила, что она не может носить мои ботинки», - прокомментировала забавные кадры Ким.

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    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян скопировала «змеиный» стиль матери
    instagram / kimkardashian

    На одном из снимков девочка плачет, прижимая к груди плюшевый рюкзак и блокнот. Судя по всему дочь Кардашьян собиралась пойти в школу в таком виде.

    В начале апреля Ким и Кортни Кардашьян отвели дочерей в школу после каникул. Звезда реалити заявила, что не будет помогать детям поступать в учебные заведения.

    Недавно Ким Кардашьян вернулась с Бали и показала фотосессию в «змеином» наряде. Она отдыхала на острове в Индонезии вместе с мужем Канье Уэстом.

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    дети звезд Кардашьян
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