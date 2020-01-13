«Пыталась пойти на небо»: Огневич в пикантном белье рассказала, как бороться с депрессией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залата Огневич поделилась откровением в свой день рождения Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица потрясла историей о глубокой депрессии

12 января популярная поп-артистка Злата Огневич праздновала день рождения. В день своего 34-летия звезда опубликовала в Инстаграме несколько пикантных фотографий в трусиках и посвятила пост теме мотивации. Так, Огневич призналась, что из-за неудач «пыталась пойти на небо».

«После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на небо, придя в себя и почувствовав, что я все еще дышу, первым мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собой все вокруг! это был сильный толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю жизнь. и тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!» - поделилась певица с подписчиков.