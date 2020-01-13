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    Шоу-биз

    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото

    • Розсилка
    Рита Ора приняла участие в модной съемке - Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора приняла участие в модной съемке

    Звезда повторила образ Мэрилин Монро

    В последнее время Рита Ора обнажается на радость фанатам по поводу и без: не так давно 29-летняя певица выложила откровенное селфи, а на этот раз вполне качественно закосплеила легендарную сцену с Мэрилин Монро и ее раздувающимся на ветру платьем, засветив нижнее белье на съемках в Майами.

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    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото
    Рита Ора засветила обнаженные ягодицы на съемках в Майами: пикантные фото

    Напомним, Рита Ора - британская певица и актриса, косоварского происхождения, родившаяся 26 ноября 1990 года в Югославии. В 2009 году она появилась на «Би-би-си» в шоу Eurovision: Your Country Needs Youruen («Евровидение: Вашей стране нужны Вы»), где участвовала в отборе представителя Великобритании на конкурсе песни «Евровидение 2009»]. Чуть позже она подписала контракт с лейблом Roc Nation.

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    Евровидение актриса певица селфи
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