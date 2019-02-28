Рами Малек сыграет главного злодея в новом «Бонде»



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Рами Малек

К продолжению саги об агенте 007 присоединится оскароносная звезда «Богемской рапсодии»

После того, как Рами Малек получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, его новый статус сыграет на руку карьере актера. Кинозвезда ведет переговоры о возможности сыграть главного злодея в «бондиане». Фильм «Бонд 25» станет последним фильмом, где Дэниэл Крейг сыграет агента 007.

Производство фильма задерживается из-за переписывания сценария, поэтому Рами Малека решили рассмотреть на роль. Ранее актер не мог присоединиться к съемкам, поскольку его график был заполнен сериалом «Мистер Робот», где Малек сыграл компьютерного хакера с тревожным расстройством. После завершения съемок оскароносная знаменитость готова участвовать во франшизе.

Дату премьеры «Бонда 25» перенесли на апрель 2020 года. Первоначально злодея задумывали сделать слепым, но после творческих разногласий сценаристов и продюсеров окончательный сюжет и детали персонажей пока не ясны, сообщает The Guardian.



