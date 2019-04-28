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    Шоу-биз

    Rammstein представили новый клип на стене берлинского здания

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    instagram / rammsteinofficial - Rammstein представили новый клип на стене берлинского здания
    instagram / rammsteinofficial

    Легендарные музыканты показали второй клип после выхода скандального Deutschland, из-за которого группу обвинили в нацизме

    Спустя месяц после выхода скандального Deutschland группа Rammstein выпустила еще один клип - на песню Radio. Одетые в костюмы музыканты играют на электронных инструментах в черно-белом видео, снятом, судя по всему, на старой электростанции - это реверанс в сторону легендарных электронщиков Kraftwerk, чье название переводится, собственно, как «электростанция».

    Презентация клипа прошла накануне в восточном Берлине. Клип проецировали на стену одного из зданий, посмотреть новую работу группы пришли несколько сотен фанатов.

    В этом году Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, и клип Radio в этом контексте можно интерпретировать как высказывание о художнике, свободе и запрещенной музыке.

     

    Джерело: Esquire

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