Rammstein представили новый клип на стене берлинского здания

Легендарные музыканты показали второй клип после выхода скандального Deutschland, из-за которого группу обвинили в нацизме

Спустя месяц после выхода скандального Deutschland группа Rammstein выпустила еще один клип - на песню Radio. Одетые в костюмы музыканты играют на электронных инструментах в черно-белом видео, снятом, судя по всему, на старой электростанции - это реверанс в сторону легендарных электронщиков Kraftwerk, чье название переводится, собственно, как «электростанция».

Презентация клипа прошла накануне в восточном Берлине. Клип проецировали на стену одного из зданий, посмотреть новую работу группы пришли несколько сотен фанатов.

Hundreds of Rammstein fans gathered in Berlin, to attend the video and radio premiere of the new song "Radio". @RSprachrohr pic.twitter.com/nG30PLBSHK