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Раптово померла у 37 років зірка хіта Party Rock Anthem

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У віці 37 років померла британська співачка Лорен Беннетт
фото: MediaPunch/RW

Світ попмузики шокований раптовою втратою британської співачки Лорен Беннетт

Жахлива звістка застала зненацька мільйони фанатів музики. У віці 37 років померла британська співачка Лорен Беннетт, чий голос назавжди залишиться впізнаваним завдяки одному з найгучніших танцювальних хітів XXI століття – Party Rock Anthem. Композиція гурту LMFAO, записана за її участі у 2011 році, стала світовим феноменом, очолила музичні чарти десятків країн і досі залишається однією з найпопулярніших пісень в історії попмузики. Як пише «Главком», про смерть артистки повідомили її колеги з жіночого гурту GRL.

Так, учасниці гурту GRL – Еммалін Естрада, Наташа Слейтон і Паула ван Оппен опублікували емоційне звернення, у якому попрощалися зі своєю подругою та колегою.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої улюбленої Лорен. Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити словами, як багато вона для нас значила. Ми назавжди збережемо в пам'яті любов, сміх і незліченні спогади, які вона нам подарувала», – йдеться у заяві.

У співачки залишилася шестирічна донька Харлоу. Її батьком є американський танцівник і хореограф Кенні Вормалд.

Наразі родина та представники артистки не повідомили офіційної причини смерті. Водночас численні шанувальники й колеги по сцені висловлюють співчуття в соціальних мережах, згадуючи Лорен як талановиту, щиру й життєрадісну виконавицю.

Що відомо про кар'єру Лорен Беннетт

Музичний шлях британської співачки стартував у 2007 році, коли вона стала учасницею міжнародного жіночого гурту Paradiso Girls.

Дебютний сингл Patron Tequila, записаний разом із репером Lil Jon та виконавицею Eve, став помітним танцювальним хітом. Однак після невдалого другого релізу колектив припинив існування вже у 2010 році.

Після цього Беннетт розпочала сольну кар'єру та співпрацювала з відомими світовими артистами, серед яких will.i.am, CeeLo Green та учасниці Pussycat Dolls.

А ось шалену популярність Лорен Беннетт здобула після участі у записі композиції Party Rock Anthem гурту LMFAO. Пісня вийшла у 2011 році й миттєво стала міжнародним хітом. Вона шість тижнів поспіль очолювала американський чарт Billboard Hot 100, а також чотири тижні залишалася на першому місці британського UK Singles Chart. Кліп на композицію набрав мільярди переглядів і став символом музичної епохи початку 2010-х.

Саме голос Лорен Беннетт звучить у приспіві знаменитої композиції, яка досі регулярно звучить на вечірках, фестивалях і спортивних аренах по всьому світу.

Попри коротку кар'єру, Лорен Беннетт залишила помітний слід у світовій попмузиці. Її голос назавжди асоціюватиметься з Party Rock Anthem — композицією, яка понад десять років тому стала одним із найвідоміших музичних хітів у світі та символом цілого покоління.

До слова, вокаліст легендарного гурту Village People Віктор Вілліс, чиї пісні неодноразово звучали на мітингах Дональда Трампа, помер у віці 74 років після важкої хвороби. Саме хіти Village People стали невід'ємною частиною публічних заходів президента США, а сам Трамп неодноразово потрапляв у центр уваги, танцюючи під знамениту Y.M.C.A. та інші композиції гурту.

Теги: Велика Британія смерть трагедія музика

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