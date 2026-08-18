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Полякова подасть до суду проти журналістки Яніни Соколової: подробиці конфлікту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Яніна Соколова пригадала Олі Поляковій її візити до Росії
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic/yanina_sokolova

Полякова заявила, що буде захищати свою «гідність у суді»

Співачка Оля Полякова заявила про намір подати позов на журналістку Яніну Соколову, яка розкритикувала її та обізвала. Про це співачка заявила у відео у Facebook, пише «Главком».

Полякова пригрозила судом своїм хейтерам

Оля Полякова висловилася про хейт у свій бік після скандального інтерв’ю, де вона порівняла Україну з концтабором та висловилася про мобілізацію. Співачка пояснила, що критика – це нормально, однак не брехня. Тож вона буде захищати свою «гідність у суді». Вона планує подати до суду на Яніну Соколову, яка її розкритикувала. До того ж вона припускає, що подасть позов не лише на журналістку.

«Критика – це нормально. Але брехня – не нормально. За поширення неправдивої інформації про мене я буду захищати свою честь, гідність і ділову репутацію в суді. Зокрема, відповідний позов буде подано проти Яніни Соколової. Свобода слова – це право говорити те, що думаєш, але не свобода вигадувати факти про інших людей і поширювати їх як правду», – зазначила Оля Полякова.

Також співачка зауважила, що вона не претендує на роль політика чи громадського лідера та продовжуватиме займатися творчою діяльністю. «Я співачка. Моє місце – на сцені. Але я вільна людина і маю право говорити про те, що для мене важливо. Я вірю в європейську, демократичну Україну, у перемогу української армії над путінською Росією, у відновлення нашої країни та в повагу до прав, свобод і законів», – сказала артистка.

Що Яніна Соколова сказала про інтерв’ю Олі Полякової

Полякова подасть до суду проти журналістки Яніни Соколової: подробиці конфлікту фото 1
фото: скриншот Yanina Sokolova/Facebook

Яніна Соколова звинуватила Олю Полякову в тому, що вона підіграє російській пропаганді. Також вона нагадала співачці про її роботу в Росії. Водночас блогерка назвала артистку «тупою» та доповнила свої слова нецензурною лексикою.

«Що летить з її ватного рота. Якби росіяни окупували Україну, Оля Полякова тут прекрасно себе почувала б, бо для неї абсолютно не має значення, хто тут і що. А коли росіяни напали на нас у 2014 році, Оля Полякова продовжувала їздити до росіян. Вона виступала на їхніх шоу, вдягнувши кокошник, вона демонструвала свою прихильність до них. Їздила до них на музичні премії, дружила з росіянами до того, як суспільство не вказало їй у 2022 році, що це не окей. Якби «рускій мір» був би в Україні, вона була б його яскравою частиною. Оля Полякова грає на руку російській пропаганді. Вона тупа п***а», – сказала Соколова.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал після свого інтервʼю Раміні Есхакзай. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – заявила зірка. Цими словами та окремим коментарем про роботу ТЦК співачка обурила українців.

Зазначимо, співачка Оля Полякова після резонансного інтерв’ю розставила крапки над «і». Вона перепросила за своє порівняння України з концтабором. Згодом Оля Полякова пояснила, чому вона перепросила за свої слова. Вона зауважила, що вирішила вибачитися саме перед військовими, які пройшли полон. Водночас вона не відмовляється від своїх заяв в інтерв’ю, де обурила українців вислованнями про свободу слова та мобілізацію в країні.

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Теги: суд скандал Оля Полякова Яніна Соколова конфлікт

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