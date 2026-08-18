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«Ніхто не змушував». Оля Полякова пояснила, чому вибачилася за «концтабір»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова заявила, що не відмовляється від своїх слів
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Співачка зауважила, що попросила вибачення лише за одне слово, яке сказала у скандальному інтерв’ю

Співачка Оля Полякова зробила заяву після свого недавнього вибачення. Зірка пояснила, чому вона перепросила за свої слова із порівнянням України з концтабором. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артистки в Instagram.

Оля Полякова вирішила вибачитися саме перед військовими, які пройшли полон. Водночас вона не відмовляється від своїх заяв в інтерв’ю, де вона обурила українців вислованнями про свободу слова та мобілізацію в країні.

«Ніхто мене ні до чого не змушував, не лякав і не погрожував. І від жодних своїх переконань я не відмовляюся. Останнє відео я записала після того, як мені надіслали відео хлопців, які повернулися з полону і дуже по-людськи пояснили, чому саме слово «концтабір» для них болюче. Я прочитала дописи інших військових, які пройшли полон. Я зрозуміла, що це важливо, і перепросила за це слово», – зауважила виконавиця.

Також артистка знову наголосила на культурі цькування серед українців у соцмережах. «Коли якась дуже гучна, агресивна частина людей вирішила, що саме вона і є все суспільство. Що вони краще знають, що тобі можна сказати, що не можна, хто хороший, хто поганий, хто патріот, а хто недостатній патріот. Як тобі поводитися і за що ти маєш вибачатися. І саме вони і створюють у суспільстві напругу, недовіру та розпалюють ворожнечу», – висловилася співачка.

Також артистка прокоментувала хейт у свій бік після інтерв’ю Раміні Есхакзай. Вона розповіла, що в мережі її звинуватили у співпраці з РФ, критикували та висміювали. Водночас зірка подякувала тим, хто її підтримує.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова після резонансного інтерв’ю розставила крапки над «і». Вона перепросила за своє порівняння України з концтабором. Також артистка заявила, що не планує розпочинати політичну кар'єру.

Напередодні, співачка Оля Полякова втрапила в черговий скандал після свого інтервʼю Раміні Есхакзай. Зірка висловилася про свободу слова та мобілізацію в Україні. «Ми стільки років боремося за свободу, але іноді самі заганяємо один одного в якийсь «совок», де кожен твій крок чи фото – це привід для «зради», – заявила зірка. Цими словами та окремим коментарем про роботу ТЦК співачка обурила українців.

До слова, колишній російський військовополонений, військовослужбовець Максим Колесніков відреагував на резонансні висловлювання української співачки Олі Полякової, яка порівняла ситуацію в Україні з «концтабором». Він запропонував зустрітися зі співачкою та блогеркою Раміною Есхакзай і розповісти їм про свій досвід полону. 

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Теги: Оля Полякова співачка скандал інтерв'ю

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