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Ірина Федишин розкрила секрет, який приховувала від шанувальників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ірина Федишин вагітна
фото: irynafedyshyn

39-річна співачка показала округлий живіт та повідомила, що її родина невдовзі стане більшою

Українська співачка Ірина Федишин оголосила про третю вагітність. Артистка разом із чоловіком, продюсером Віталієм Човником, певний час приховувала майбутнє поповнення в родині. Радісною новиною Федишин поділилася у своєму Instagram, інформує «Главком».

Співачка опублікувала фото, на яких позувала з помітно округлим животом у білій мереживній сукні та з букетом троянд. «Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті», – написала Федишин.

Для 39-річної артистки та її чоловіка це буде третя спільна дитина. Подружжя вже виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега.

Стать майбутньої дитини та інші подробиці вагітності Федишин поки не розкрила. Водночас раніше подружжя не приховувало, що мріяло про доньку. Ірина Федишин та Віталій Човник перебувають у шлюбі понад 20 років. Чоловік співачки також є її продюсером.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії подружжя активно займалося волонтерством та допомагало українським військовим. Під час благодійних концертних турів їм вдалося придбати сотні автомобілів для Сил оборони. За свою волонтерську діяльність Федишин також отримала відзнаку президента України «Золоте серце».

Теги: Ірина Федишин вагітність

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