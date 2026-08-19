Вперше в історії: поема Ліни Костенко «Сніг у Флоренції» оживе у масштабному балеті

Ліна Костенко особисто благословила проєкт та дала згоду на пластичне вирішення своєї поеми

Уперше в історії твір видатного класика української літератури Ліни Костенко отримає хореографічне втілення на театральній сцені. 5 вересня 2026 року в Одеській національній опері відбудеться прем’єра модерн-балету «Сніг у Флоренції», створеного за мотивами її однойменної драматичної поеми. Про це стало відомо «Главкому» із пресрелізу організаторів події.

Ескіз декорацій до модерн-балету «Сніг у Флоренції» художника-постановника Петра Богомазова фото надане організаторами

Постановка стане головною подією ХІ Міжнародного фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері».

Благословення від Ліни Костенко

Отримати дозвіл від Ліни Василівни на сценічне втілення її творів – подія виняткова, адже письменниця дуже прискіпливо обирає проєкти для співпраці. Перш ніж дати повну згоду на пластичне вирішення своєї поеми, Костенко передивилася попередні балети постановниці Олесі Шляхтич. За цим слідувала серія глибоких дискусій щодо творчого бачення, декорацій, костюмів та інтеграції окремих персонажів.

Репетиція балету «Сніг у Флоренції» фото надане організаторами

Головною натхненницею проєкту та мистецьким куратором виступила донька поетеси, культурологиня Оксана Пахльовська, яка вела всю підготовчу комунікацію.

Від ренесансної Італії до сучасного модерн-балету

Драматична поема «Сніг у Флоренції» (1987) базується на реальному історичному епізоді з життя видатного італійського скульптора епохи Відродження Джованфранческо Рустичі – учня Мікеланджело. За сюжетом, митець емігрує з рідної Італії до Франції. Твір є глибокою метафорою про те, як серед «снігів» байдужості, війн та зрад справжній митець має зберегти свій внутрішній сад.

Сюжет розгортається у Франції XVI століття, куди митець змушений був емігрувати з рідної Італії. У творі Флоренція стає не лише містом, а й символом свободи. У фіналі поетеса створює вражаючий образ: теплого сонячного дня у Флоренції раптом починає падати сніг, який засипає серце старого майстра, символізуючи втрату душі, відчуття чужини та розплату за обмін справжнього мистецтва на легкий королівський комфорт.

Цей шедевр української літератури глибоко розкриває тему внутрішньої свободи, гідності, вічності мистецтва та відповідальності митця.

Репетиція балету «Сніг у Флоренції» фото надане організаторами

«З першого прочитання я закрила книгу і закричала вголос, що це має бути балетом! – ділиться хореографка Олеся Шляхтич. – У виставі Рустичі – це не типовий позитивний герой, а людина, яка помиляється. Це той самий сумнів, який є всередині кожного з нас і потребує розуміння, а не засудження. Всі відомі флорентійці того часу – платоніки, і саме ця філософія пронизала твір, балет, хореографію: «якщо навколо все зруйновано, візьми каміння і побудуй новий світ»».

Зіркова команда та новітні технології

Над створенням балету працювала команда провідних українських митців:

Хореографія та лібрето: Олеся Шляхтич, заслужена діячка мистецтв України, засновниця модерн-балету OSDC Dance Company.

Музика: Золтан Алмаші, відомий композитор та віолончеліст.

Сценографія: Петро Богомазов, лауреат премії «GRA».

Костюми: Тетяна Овсійчук, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка.

Олеся Шляхтич під час репетиції прем'єрного балету фото надане організаторами

Головні партії та образні сили перформансу втілить провідна балетна трупа Одеської національної опери:

Молодий Рустичі: Роман Лобкін, Сергій Позняк

Старий Рустичі: Станіслав Скриннік, Віктор Руденко

Маріелла: заслужена артистка України Олена Добрянська, Вікторія Соловйова, Катерина Томашек

Чортик: Саїт Халімжанов, Павло Гриць, Ілля Ковач

Мікеланджело Буонарроті: Ендрі Кендро, Юліан Марченко

Девять муз: Христина Ветчинкіна, Катерина Томашек, Катерина Бурдік, Даріна Чумакова, Марина Стрижакова, Анастасія Шепетуха, Анастасія Кубарєва, Анастасія Черняк, Катерина Гідзіль

Монахи: Руслан Таліпов, Вадим Круссер, Сергій Ткачук, Валентин Шевченко, Дмитро

Бартош, Дмитро Дзеник

Меценат: Денис Черняк, Юліан Марченко

Король Франциск: Андрій Кунтиш, Вадим Круссер

Вистава втілена з використанням сучасних технологій у створенні сценографії, розробці унікальної музичної партитури та хореографічного тексту у стилі модерн-балет.

За словами генеральної директорки Одеської опери Надії Бабіч, представлення першого балету за твором Ліни Костенко під час війни – це символ незламності української культури та її вірності високим мистецьким традиціям. «Жоден «Оксамитовий сезон» не минає без прем’єри. Для нас є великою честю представити перший в історії балет, створений за драматичною поемою нашої геніальної сучасниці Ліни Костенко», – зазначила вона.

Коли: 8 вересня, 16:00.

Місце проведення: Одеська націрнальна опера, провулок Театральний, будинок, 1.

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