Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд

Легендарний учасник техаського рок-гурту помер у віці 77 років

Легендарний барабанщик техаського рок-гурту ZZ Top Френк Бірд помер у віці 77 років. Музикант пішов із життя 17 серпня на своєму ранчо в Річмонді, штат Техас, де перебував у хоспісі в оточенні рідних. Про його смерть повідомили представники гурту, проте причину смерті не розкрили, передає «Главком».

Лідер ZZ Top Біллі Гіббонс назвав Бірда великим другом і співавтором та відзначив його внесок у звучання гурту. За словами Гіббонса, музикант був одним із найбільш новаторських барабанщиків і справжнім техасцем, а його характерний бек-біт став важливою частиною успіху ZZ Top.

Через смерть музиканта гурт скасував два найближчі концерти – у Солт-Лейк-Сіті та Колорадо-Спрінгс. Водночас ZZ Top планує продовжити тур, виконуючи побажання самого Бірда продовжувати виступи. Найближчі концерти мають відбутися в Остіні.

Останні виступи

Перед смертю Бірд уже мав проблеми зі здоров'ям. На початку серпня він залишив поточний тур гурту, а 5 серпня не зміг вийти на сцену Hollywood Bowl. Під час останніх концертів його за барабанами замінював Майкл Монахан.

Для ZZ Top смерть Бірда стала ще однією великою втратою після смерті бас-гітариста Дасті Гілла у 2021 році. Саме Гілл, Бірд та Біллі Гіббонс протягом десятиліть становили класичний склад гурту. Після смерті Гілла на його місці виступає Елвуд Френсіс.

Як Бірд став учасником ZZ Top

Френк Бірд народився у Техасі в 1949 році. Грати на барабанах він почав ще підлітком, а до створення ZZ Top уже мав досвід виступів у кількох колективах. У 1969 році він приєднався до гурту разом із Біллі Гіббонсом і Дасті Гіллом та відтоді понад 55 років залишався його незмінним барабанщиком.

Фото: соцмережі

Бірд також відіграв роль у формуванні класичного складу ZZ Top. Він раніше грав разом із Дасті Гіллом і таким чином опинився в центрі створення знаменитого техаського тріо. Гурт поєднав блюз, рок, бугі та південну музичну традицію й поступово став одним із найвідоміших колективів США.

За час роботи у ZZ Top Бірд зіграв на всіх 15 студійних альбомах гурту. Серед композицій, у звучанні яких особливо помітний його ритм, – «La Grange», «Tush», «Gimme All Your Lovin'», «Sharp Dressed Man» і «Legs».

Успіх ZZ Top

Важливим етапом для гурту став альбом «Tres Hombres», який вийшов у 1973 році. Платівка принесла ZZ Top широку популярність, а пісня «La Grange» стала одним із головних хітів колективу.

Новий виток популярності гурт отримав у 1980-х роках. Альбом «Eliminator» поєднав традиційне блюзове звучання ZZ Top із сучасною на той час електронікою та став комерційним проривом. Пісні «Gimme All Your Lovin'», «Sharp Dressed Man» і «Legs» отримали широку ротацію на MTV, а гурт перетворився на світових рок-зірок.

Образ ZZ Top також став частиною популярної культури. Біллі Гіббонс і Дасті Гілл були відомі своїми довгими бородами, тоді як Бірд, попри своє прізвище Beard, залишався єдиним учасником класичного тріо без характерної густої бороди. Цей контраст став одним із жартівливих елементів іміджу гурту.

Фото: Sean Derrick/ Thyrd Eye Photography

ZZ Top продали понад 50 млн платівок у світі, отримали три номінації на «Греммі» та шість композицій гурту очолювали американський чарт Mainstream Rock. У 2004 році ZZ Top увели до Зали слави рок-н-ролу.

Класичний склад гурту залишався незмінним понад пів століття – до смерті Дасті Гілла у 2021 році. Після смерті Бірда Біллі Гіббонс залишився єдиним учасником оригінального тріо. Водночас гурт заявив про намір продовжити виступи, зберігаючи музику ZZ Top та пам'ять про своїх багаторічних учасників.

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