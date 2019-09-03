Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
Екатерина Бужинская
instagram.com/buzhynska/
Звезда порадовала поклонников откровенными фото
Украинская певица Екатерина Бужинская наслаждается отпуском в Греции. Артистка вместе с мужем поехали на остров Тасос.
О деталях путешествия певица поделилась в Инстаграме.
«Мой любимый остров Тасос. Я ждала этой встречи!» - сообщила Бужинская.
Также она продемонстрировала свой новый яркий образ. На Тасосе певица гуляет в симпатичном парео мини насыщенного желтого цвета с кисточками на рукавах.
«Очень хороша», «какой вид», «вы нереально обаятельная, милая, неповторимая, классная и такая нежная», - восхищаются видом Бужинской ее поклонники.