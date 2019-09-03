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    Шоу-биз

    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра

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    <p>Екатерина Бужинская</p> <p>instagram.com/buzhynska/</p> - Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра

    Екатерина Бужинская

    instagram.com/buzhynska/

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Украинская певица Екатерина Бужинская наслаждается отпуском в Греции. Артистка вместе с мужем поехали на остров Тасос.

    О деталях путешествия певица поделилась в Инстаграме.

    «Мой любимый остров Тасос. Я ждала этой встречи!» - сообщила Бужинская.

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    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра
    Располневшая Бужинская в желтом парео игриво засветила аппетитные бедра

    Также она продемонстрировала свой новый яркий образ. На Тасосе певица гуляет в симпатичном парео мини насыщенного желтого цвета с кисточками на рукавах.

    «Очень хороша», «какой вид», «вы нереально обаятельная, милая, неповторимая, классная и такая нежная», - восхищаются видом Бужинской ее поклонники.

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