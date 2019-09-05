Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Бужинская instagram.com/buzhynska/

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

40-летняя украинская певица Екатерина Бужинская продолжает отдыхать в Греции и делится фото в купальниках.

На странице в Инстаграме пышная певица опубликовала снимки, на которых демонстрирует загар в откровенном бикини.

«Блики теплого лета», - подписала фотографии певица.

Подписчики певицы заценили новый образ звезды.

«Ну, такая хорошенькая, в теле, я почему-то думала она худенькая», «Бархатная, нежная, женственная, очень красивая, настоящая муза», «Рай и райская птичка», «Невероятная, словно греческая богиня», «Какой милый сфинкс» - изъяснились в комплиментах фанаты звезды.