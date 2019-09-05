Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
Екатерина Бужинская
instagram.com/buzhynska/
Звезда порадовала поклонников откровенными фото
40-летняя украинская певица Екатерина Бужинская продолжает отдыхать в Греции и делится фото в купальниках.
На странице в Инстаграме пышная певица опубликовала снимки, на которых демонстрирует загар в откровенном бикини.
«Блики теплого лета», - подписала фотографии певица.
Подписчики певицы заценили новый образ звезды.
«Ну, такая хорошенькая, в теле, я почему-то думала она худенькая», «Бархатная, нежная, женственная, очень красивая, настоящая муза», «Рай и райская птичка», «Невероятная, словно греческая богиня», «Какой милый сфинкс» - изъяснились в комплиментах фанаты звезды.