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    Шоу-биз

    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике

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    <p>Екатерина Бужинская</p> <p>instagram.com/buzhynska/</p> - Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике

    Екатерина Бужинская

    instagram.com/buzhynska/

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    40-летняя украинская певица Екатерина Бужинская продолжает отдыхать в Греции и делится фото в купальниках.

    На странице в Инстаграме пышная певица опубликовала снимки, на которых демонстрирует загар в откровенном бикини.

    «Блики теплого лета», - подписала фотографии певица.

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    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике
    Располневшая Бужинская засветила целлюлит в купальнике

    Подписчики певицы заценили новый образ звезды.

     «Ну, такая хорошенькая, в теле, я почему-то думала она худенькая», «Бархатная, нежная, женственная, очень красивая, настоящая муза», «Рай и райская птичка», «Невероятная, словно греческая богиня», «Какой милый сфинкс» - изъяснились в комплиментах  фанаты звезды.

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