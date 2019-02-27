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    Шоу-биз

    Райан Рейнольдс решил продать свой меч Дедпула

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    Райан Рейнольдс - Райан Рейнольдс решил продать свой меч Дедпула
    Райан Рейнольдс

    Трафик на страницу с катаной оказался таким огромным, что сайт благотворительного фонда перестал работать

    Актер Райан Рейнольдс, известный по своей роли в «Дэдпуле», решил помочь детям, страдающим от заболеваний вдали от дома. Для этого он выставил на продажу меч, с которым он снимался во второй части фильмов о Дэдпуле.

    «Это Би – один из четырех мечей, который я использовал в «Дэдпуле 2». Я подписал его. Я хочу помочь Домам Рональда Макдональда и думаю вы тоже. Если вы хотите найти Би дом, переходите по ссылке», - написал Райан Рейнольдс на своей странице в Twitter.

    Поклонники актера переходили на сайт благотворительного фонда, и в итоге сервер перестал работать из-за количества желающих приобрести меч. Сайт починили, и теперь каждый может участвовать в аукционе до 1 марта. Средства от продажи меча пойдут на развитие Домов Рональда Макдональда, благодаря которым родители тяжело больных детей могут находиться рядом с ними во время лечения.

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