Райан Рейнольдс так вжился в роль покемона, что не забрал детей из школы



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Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/vancityreynolds/

В юмористическом ролике актер рассказал, как «растворился» в роли Пикачу

Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, выпустил на своем Youtube-канале ролик, где он рассказал, как становился Пикачу для нового фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Актер известен своими шутливыми перепалками с женой — актрисой Блейк Лайвли, и на этот раз супруга не осталась в стороне.

Райан Рейнольдс сказал, что целый год вживался в роль детектива Пикачу и буквально «растворился» в ней. По его словам, он ехал забирать из школы дочерей, когда ему позвонили и сказали, что утвердили на роль Пикачу. Актер тут же подумал, что теперь он детектив Пикачу, он не знает этих девочек. Его супруга актриса Блейк Лайвли парировала слова мужа: «Это его дочери. Он просто оставил их в школе».

Райан Рейнольдс рассказывал, как изучал мир покемонов, как пытался жить как они, на что Блейк Лайвли ответила: «Он даже не изменил свой голос. Пикачу просто звучит как он». Актер отметил, что его дочери больше никогда не увидят отца, но зато увидят «Пикачу» на большом экране. Блейк Лайвли лаконично ответила: «Мы не придем на премьеру».



