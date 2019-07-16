Редкий кадр: София Ротару показала всю семью



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София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

71-летняя артистка запечатлена на снимке в кожаной куртке. В кадре рядом с ней невестка, сын и внучка

Популярная украинская певица София Ротару, которая недавно впервые за много лет выступила в Киеве, на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами из личного архива. Перед объективом фотокамеры исполнительница позировала с невесткой Светланой, единственным сыном Русланом Евдокименко и любимой внучкой – 18-летней Соней.

На фото София Михайловна запечатлена в кожаной куртке и тунике. Примечательно, что внучка исполнительницы отдала предпочтение мини-платью, добавив к образу серый бомбер. Невестка Софии Ротару – Светлана – выбрала темную палитру, надев черное платье.

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