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    Шоу-биз

    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью

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    <p>София Ротару</p> <p>instagram.com/sofiarotaru.official</p> - Редкий кадр: София Ротару показала всю семью

    София Ротару

    instagram.com/sofiarotaru.official

    71-летняя артистка запечатлена на снимке в кожаной куртке. В кадре рядом с ней невестка, сын и внучка

    Популярная украинская певица София Ротару, которая недавно впервые за много лет выступила в Киеве, на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами из личного архива. Перед объективом фотокамеры исполнительница позировала с невесткой Светланой, единственным сыном Русланом Евдокименко и любимой внучкой – 18-летней Соней.

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    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    Редкий кадр: София Ротару показала всю семью
    instagram.com/sofiarotaru.official

    На фото София Михайловна запечатлена в кожаной куртке и тунике. Примечательно, что внучка исполнительницы отдала предпочтение мини-платью, добавив к образу серый бомбер. Невестка Софии Ротару – Светлана – выбрала темную палитру, надев черное платье.

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    певица
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