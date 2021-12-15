Телеведущий Шепелев, который работал в Украине, признался, что планирует покинуть Россию

Дмитрий Шепелев всерьез задумался «о другой жизни»

Телеведущий Дмитрий Шепелев, сообщил в своей соцсети, что в качестве нового места проживания он рассматривает Европу или Америку. «Каждый раз, оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни, – написал телеведущий в Instagram. – Сначала в школе, когда одноклассники уезжали работать на лето в США или Великобританию и оставались жить там. Затем в университете, за пять лет учебы я переехал из родной Беларуси в Украину, а оттуда в Россию. Я не рассказывал об этом раньше, несколько лет назад я всерьез начинал подготовку ко вступительным экзаменам в Колумбийский университет в расчете уехать».

Задуманное пока тяжело воплотить, потому что работа Дмитрия связана непосредственно с языком. Шепелев признается, что завидует тем, кому легко сменить место жительства.