Регине Тодоренко сложно скрывать беременность



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Регина Тодоренко

На днях Регина Тодоренко побывала в гостях у «Русского радио»

Но все внимание было сфокусировано не на шоу, а на фигуре экс-ведущей программы «Орел и Решка». Напомним, что после того, как украинская артистка Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов рассказали о помолвке, в сети появились слухи о беременности артистки.

Ну а сама Регина, резко изменила стиль одежды и предпочитает появляться на публике в нарядах со свободным кроем.

Поклонники уверенны - Тодоренко пытается скрыть живот.

«Здоровья Регинке и пузику! Милая, озорная, очаровательная!», «Молодцы девчульки, Регина беременная зажгла», «Как можно в таком положении так трястись. Нужно о ребенке в первую очередь думать, а не скакать как лошадь», — так отреагировали подписчики Регины на новое видео.