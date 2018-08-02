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    Шоу-биз

    Регине Тодоренко сложно скрывать беременность

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    Регина Тодоренко - Регине Тодоренко сложно скрывать беременность
    Регина Тодоренко

    На днях Регина Тодоренко побывала в гостях у «Русского радио»

    Но все внимание было сфокусировано не на шоу, а на фигуре экс-ведущей программы «Орел и Решка». Напомним, что после того, как украинская артистка Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов рассказали о помолвке, в сети появились слухи о беременности артистки.

    Ну а сама Регина, резко изменила стиль одежды и предпочитает появляться на публике в нарядах со свободным кроем.

    Поклонники уверенны - Тодоренко пытается скрыть живот. 

    «Здоровья Регинке и пузику! Милая, озорная, очаровательная!», «Молодцы девчульки, Регина беременная зажгла», «Как можно в таком положении так трястись. Нужно о ребенке в первую очередь думать, а не скакать как лошадь», — так отреагировали подписчики Регины на новое видео.

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