Рэпер 50 Cent потерял $15,5 миллиона на продаже особняка Майка Тайсона



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50 Cent Фото: tmz

Все средства, полученные от сделки, музыкант собирается перечислить на благотворительность

Хип-хоп исполнитель Кертис Джеймс Джексон III, известный как рэпер 50 Cent, расстался со своим роскошным особняком в штате Коннектикут, купленном в 2007 году у легендарного боксера Майка Тайсона за $18,5 миллиона.

Спустя двенадцать лет рэперу удалось продать элитную недвижимость всего за три миллиона долларов, потеряв на этом $15,5 миллиона.

К вилле ведет роскошная подъездная аллея, а в самом доме находится 21 спальня, 25 ванных комнат, девять кухонь. Площадь земельного участка вокруг особняка составляет 17 акров.

Кроме этого, в доме имеется закрытый и открытый бассейны, джакузи, ночной клуб, закрытая баскетбольная площадка, студия записи, тренажерный зал, домашний кинотеатр, вертолетная площадка, казино и озеро с гротом, как в особняке основателя журнала Playboy.

Однако, несмотря на все эти «навороты», рэперу 50 Cent пришлось несколько раз снижать цену. Так, до того как упасть в цене до $3 миллионов, он просил $4,9 миллиона. Кроме этого, он пытался сдать его в аренду за 101 тысячу долларов в месяц.

Как отмечает TMZ, все вырученные средства музыкант перечислит в благотворительный фонд.

Примечателен и тот факт, что 50 Cent практически забыл, что владеет огромной недвижимостью в Фармингтоне, когда в дом проникли грабители в 2017 году. «Мой дом ограбили… Я думал, что продал его. Ха-ха», - написал он тогда в соцсети.

Что же касается бывшего владельца особняка Майка Тайсона, то он выкупил его обратно у своей жены Моники Тернер за 40 миллионов долларов после того, как отдал ей дом во время бракоразводного процесса в 2003 году.

Сам же Кертис в интервью Опре Уинфри в 2012 году заявил, что приобрел особняк у знаменитого боксера в качестве напоминания о важности следить за тем, куда уходят деньги, пишет The Sun.