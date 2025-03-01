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ДТЕК активно інвестує в економіку України весь час повномасштабної війни – Тімченко для Bloomberg

Дарія Демяник
glavcom.ua
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ДТЕК активно інвестує в економіку України весь час повномасштабної війни – Тімченко для Bloomberg
ДТЕК продовжує активно інвестувати в українську енергетику
фото: dtek.com

Тімченко додав, що Україні треба розвивати децентралізовану енергосистему не тільки з огляду на екологію, а також й для посилення енергобезпеки

Компанія ДТЕК продовжує активно інвестувати в українську енергетику весь час з початку повномасштабного вторгнення. Про це в інтервʼю Bloomberg заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. 

«Всі наші інвестиції, які ми не припиняли з початку повномасштабного вторгнення, спрямовані не тільки на забезпечення світлом українців, а ще й на забезпечення енергетичної безпеки Європи. Ми продовжуємо інвестувати», – сказав він.

Тімченко додав, що Україні треба розвивати децентралізовану енергосистему не тільки з огляду на екологію, а також й для посилення енергобезпеки.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 17 млн родин.

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Теги: інвестиції ДТЕК Україна війна економіка

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