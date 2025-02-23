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Буданов відповів, чи вірить у завершення війни у 2025 році (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Буданов відповів, чи вірить у завершення війни у 2025 році (відео)
фото: скріншот з відео

Буданов: Як мінімум РФ треба передишка

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни у 2025 році. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, припинення вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга – велика фінансова ціна для РФ», – пояснив Буданов, чому війна може закінчитися у 2025 році.

На уточнююче питання, коли може статися завершення війни, Буданов відповів, що тоді, коли всі сторони будуть до цього готові та погодять спільний план.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну у 2025 році.

«Шанс в цей складний турбулентний період. Ми кажемо партнерам, що сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України», – заявив глава МЗС.

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Теги: росія економіка війна українці Україна Кирило Буданов росіяни

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