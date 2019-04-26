Рэпера R Kelly признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки



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Одна из пострадавших обратилась в суд с гражданским иском, потребовав от музыканта выплатить ей денежную компенсацию

Жизнь 52-летнего американского певца R Kelly в последние месяцы превратилась в череду расследований и судебных разбирательств. На очередное заседание суда по делу об изнасиловании несовершеннолетней он даже не пришел, понимая, что проиграет.

В феврале чикагская полиция задержала R Kelly по обвинениям четырех женщин. Трем из них на момент совершения преступлений не было даже 17 лет. Сейчас проходит расследования десяти инцидентов, некоторые из которых квалифицированы как изнасилования. Все они произошли с 1998 года по 2010 год.

Уголовное дело еще не завершено. Но одна из пострадавших обратилась в суд с гражданским иском, потребовав от музыканта выплатить ей денежную компенсацию. На момент изнасилования в 1998 году ей было всего 16 лет.

Женщина рассказала, что рэпер увидел ее на улице. Вскоре представитель звезды подошел к ней и предложил сняться в клипе. Та согласилась, а несколько дней спустя Келли принудил ее вступить с ним в сексуальный контакт.