Рэпера XXXTentacion «забыли» включить в трибьют умершим артистам на «Грэмми-2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам президента организации, в видео просто невозможно включить всех, кого не стало за год – приходится делать выбор

Традиционный для премии Grammy видеоролик в честь ушедших из жизни артистов в этом году стал разочарованием для поклонников Жасэ Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. Рэпер, застреленный в собственной машине летом прошлого года, не был упомянут в видео, где должен был оказаться рядом с Аретой Франклин, Маком Миллером, Avicii и другими музыкантами, которых мир лишился в 2018-м.

По данным Variety, музыканта намеренно не включили в трибьют из-за обвинений в домашнем насилии, которые появились незадолго до его смерти: осенью 2016 года рэпера арестовали за избиение его беременной девушки после того, как она открыто призналась в нескольких изменах. Кроме того, ранее Жасэ провел несколько месяцев в тюрьме за вооруженное ограбление и избиение человека, а в 2014-м на год оказался в колонии из-за драк, автоугонов и наркоторговли.

Variety утверждает, что представители музыканта несколько раз обращались к членам Академии звукозаписи насчет ролика, но в ответ слышали отказ и историю его проблем с законом. Президент организации это отрицает: по его словам, в видео просто невозможно включить всех, кого не стало за год – приходится делать выбор. При этом дебютный альбом «икса» стартовал со второй строчки в Billboard, а вторая пластинка сразу возглавила чарт, поэтому у Академии не было повода посчитать вклад рэпера недостаточно значимым для трибьюта.