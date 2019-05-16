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    Шоу-биз

    Режиссеры «Мстителей: Финал» намекнули на появление Капитана Америки в новом сериале о Локи

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    Режиссеры «Мстителей: Финал» намекнули на появление Капитана Америки в новом сериале о Локи

    Крис Эванс давно намекал, что собирается «на покой», и даже перепоручил щит Капитана Америки Соколу – но, похоже, уйти из Disney не так просто

    Энтони и Джо Руссо, режиссеры «Мстителей: Финал», намекнули на появление персонажа Криса Эванса в грядущем сольном сериале о Локи в исполнении Тома Хиддлстона.

    Напомним, в «Мстителях: Финал» во время миссии Мстителей в прошлом зрителям показывают, как Локи исчезает вместе с Тессерактом. Куда именно он отправился, и что случилось после, расскажет грядущий сольный сериал о самом обаятельном антагонисте Marvel для стримингового сервиса Disney+. Ну а Энтони и Джо Руссо намекают, что в этих событиях самое непосредственное участие может принять Стив Роджерс.

    В интервью Business Insider братья отметили, что поимка Локи может стать полноценной миссией Кэпа, который в финале «Финала» отправился возвращать на место Камни бесконечности и молот Тора. «Локи, исчезнув с Камнем бесконечности, мог создать собственный таймлайн. Все это очень сложно, но Кэп не смог бы поправить таймлайн, не найдя Локи, – рассуждают режиссеры. – Как только Локи завладевает Камнем, он создает новую ветвь реальности».

    Стриминговый сервис Disney+ начнет работать в ноябре текущего 2019 года. За один месяц подписки придётся заплатить $6,99. Год подписки обойдётся в $69,99. Уже в этом году, по слухам, нас ждет дебют сериала про Зимнего солдата и Сокола, а сериалы про Локи и Ванду с Вижном появятся в 2020 году.

    Джерело: popcornnews

    кино актер
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