Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» озвучили бюджет 3 и 4 фильмов франшизы

По словам режиссеров затраты на съемки можно оценить примерно в 160-165 миллионов долларов

Картина «Мстители: Война бесконечности» братьев Руссо, которая рвет бокс-офис по всему миру, вызывает множество споров и домыслов как о самом сюжете блокбастера, так и о процессе его создания. Режиссеры обещали зрителям не делить финальную историю о Мстителях на две части, однако после просмотра «Войны бесконечности» стало



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Джо и Энтони Руссо

По словам режиссеров затраты на съемки можно оценить примерно в 160-165 миллионов долларов

Картина «Мстители: Война бесконечности» братьев Руссо, которая рвет бокс-офис по всему миру, вызывает множество споров и домыслов как о самом сюжете блокбастера, так и о процессе его создания. Режиссеры обещали зрителям не делить финальную историю о Мстителях на две части, однако после просмотра «Войны бесконечности» стало понятно, что война с Таносом развернется не в одном, а все-таки в двух частях франшизы.

Джо и Энтони Руссо решили положить конец слухам относительно бюджета самого громкого блокбастера года и озвучили реальные цифры при работе над картиной. Съемки двух частей новых «Мстителей» происходили одновременно и длились год. Каждый съемочный день обходился студии от 300 до 450 тысяч долларов, поэтому общие затраты на съемки можно оценить примерно в 160-165 миллионов долларов. Значительная часть бюджета пошла также на зарплату актерам – Энтони Руссо даже пошутил, что все деньги они дали Роберту Дауни-младшему, который играет Железного Человека.

Режиссеры подтвердили, что гонорары звезд франшизы будут напрямую зависть от кассовых сборов, так как по контракту они получают процент с проката, но, учитывая, что за 11 дней проката «Война бесконечности» преодолела порог в 1 миллиард долларов, за прибыль студии и актеров беспокоиться не приходится.

Джерело: Киноафиша