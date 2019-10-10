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    Шоу-биз

    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером

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    <p>Рианна</p> <p>Фото: instagram.com/badgalriri/</p> - Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером

    Рианна

    Фото: instagram.com/badgalriri/

    31-летняя Рианна в роскошных нарядах снялась для глянца

    С 2017 года Рианна встречается с саудовским миллиардером Хассаном Джамалем. Пара часто проводит время вместе и попадается на глаза папарацци. После яркой фотосессии в эксклюзивных платьях артистка разоткровенничалась о наряде, в котором хотела бы пойти к алтарю. Исполнительница призналась, что ей важно лично участвовать в создании свадебного платья.

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    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером
    Рианна рассказала о своем романе с саудовским миллиардером

    «Вряд ли я бы стала покупать что-то готовое и сделанное исключительно чужими руками. Я бы хотела внести свою лепту. Так что, платье стало бы результатом совместной работы меня и Джона Гальяно. Да, он тот дизайнер, которому я бы доверила эту работу», – сообщила звезда.

    Актриса фильма «8 подруг Оушена» не стала уходить от ответа на вопрос о потенциальном женихе. Рианна призналась, что находится в крепких отношениях с Хассаном и ей нравится, как этот роман развивается.

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