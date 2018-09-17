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    Шоу-биз

    Робби Уильямс окончательно свихнулся и отправился на чужое ранчо искать инопланетян

    • Розсилка
    Робби Уильямс окончательно свихнулся и отправился на чужое ранчо искать инопланетян

    Певец снялся в документальном фильме-расследовании Hunt The Skinwalker

    По сценарию, известный британский певец посещает ранчо, которое уже давно страдает от проделок паранормальных персонажей. Известно, что владельцы покинули имение в 1996 году, после того, как на их территории появились изображения гигантских цифр и кругов, а скот начал массово калечиться.

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    Дальше, 44-летний Робби появляется на камеру, судя по локации, из секретной засады на инопланетян. Он говорит: «Мы охотимся за пресловутой паранормальной иглой в стоге сена», – интригует певец.

    Также, в фильме певец утверждает, что когда-то имел прямой контакт с представителями инопланетян.

    Напомним, что легендарный британский певец долгое время лечился от наркотической зависимости.

     

     

    Джерело: The Sun

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