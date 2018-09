Изменяем сознание и смотрим новый клип Gorillaz на песню Tranz



Трек с альбома The Now Now

Легендарная группа Gorillaz выпустила новую видеоработу на трек Tranz из нового альбома музыкантов The Now Now, релиз которой состоялся в июне. Музыкальное видео напоминает кислотный мультфильм, где знакомые анимационные персонажи играют синти-поп в измененном состоянии.

Джерело: Buro 24/7