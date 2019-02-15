Романтическая комедия Netflix «Будка поцелуев» получит продолжение



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В 2018 году фильм чаще всего пересматривали на Netflix

Джои Кинг, Джоэл Кортни и Джейкоб Элорди вернутся к своим ролям в продолжении романтической комедии «Будка поцелуев».

Первый фильм основан на книге Бет Риклз, которую она изначально выложила на сайте интернет-сообщества читателей и писателей Wattpad. Сюжет крутится вокруг старшеклассницы Эль — общительной, милой, но ещё не познавшей прелести поцелуев девушки. Она испытывает симпатию к Ною — старшему брату её лучшего друга, дерзкому и ветреному парню. Решив однажды поучаствовать в «Будке поцелуев» на осеннем карнавале, Эль даже представить не могла, что подарит свой первый поцелуй Ною, и её жизнь изменится до неузнаваемости.

Сообщается, что в 2018 году этот фильм чаще всего пересматривали на Netflix.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @thekissingboothnetflix is coming back for a sequel! # Публикация от Netflix US (@netflix) 14 Фев 2019 в 8:41 PST

Режиссёром картины стал Винс Марселло, который вернётся к работе над сиквелом. Он же написал сценарий фильма вместе с Джей Арнольд. Подробности сюжета продолжения не разглашаются.

Ожидается, что фильм начнут снимать позже в этом году, а на Netflix он выйдет в 2020-м.

Netflix успешно развивает направление оригинальных романтических комедий с такими фильмами как «Подстава», «Всем парням, которых я любила раньше» и «Сьерра Берджесс — неудачница».