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    Шоу-биз

    Романтическая комедия Netflix «Будка поцелуев» получит продолжение

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    Романтическая комедия Netflix «Будка поцелуев» получит продолжение

    В 2018 году фильм чаще всего пересматривали на Netflix

    Джои Кинг, Джоэл Кортни и Джейкоб Элорди вернутся к своим ролям в продолжении романтической комедии «Будка поцелуев».

    Первый фильм основан на книге Бет Риклз, которую она изначально выложила на сайте интернет-сообщества читателей и писателей Wattpad. Сюжет крутится вокруг старшеклассницы Эль — общительной, милой, но ещё не познавшей прелести поцелуев девушки. Она испытывает симпатию к Ною — старшему брату её лучшего друга, дерзкому и ветреному парню. Решив однажды поучаствовать в «Будке поцелуев» на осеннем карнавале, Эль даже представить не могла, что подарит свой первый поцелуй Ною, и её жизнь изменится до неузнаваемости.

    Сообщается, что в 2018 году этот фильм чаще всего пересматривали на Netflix.

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    @thekissingboothnetflix is coming back for a sequel! #

    Публикация от Netflix US (@netflix)

    Режиссёром картины стал Винс Марселло, который вернётся к работе над сиквелом. Он же написал сценарий фильма вместе с Джей Арнольд. Подробности сюжета продолжения не разглашаются. 

    Ожидается, что фильм начнут снимать позже в этом году, а на Netflix он выйдет в 2020-м.

    Netflix успешно развивает направление оригинальных романтических комедий с такими фильмами как «Подстава», «Всем парням, которых я любила раньше» и «Сьерра Берджесс — неудачница».

    кино
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