Российская певица чуть не утонула в Атлантическом океане

Фотосессия Полины Гагариной чуть закончилась трагедией

Популярная российская певица Полина Гагарина, чуть не утонула во время фотосессии. Об неприятном инциденте, который мог закончится трагедией, певица сообщила в соцсети. По словам Гагариной, во время отдыха в Португалии она с мужем забрела на пляж. Он был настолько красивый, что певица сразу решила устроить небольшую



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Фотосессия Полины Гагариной чуть закончилась трагедией

Популярная российская певица Полина Гагарина, чуть не утонула во время фотосессии. Об неприятном инциденте, который мог закончится трагедией, певица сообщила в соцсети.

По словам Гагариной, во время отдыха в Португалии она с мужем забрела на пляж. Он был настолько красивый, что певица сразу решила устроить небольшую фотосессию.

«Дело было так! Приехали мы на живописнейший пляж в Португалии! От вида у нас совершенно закружилась голова и мы все бросились фотографировать эту красоту! Муж достал свою камеру, я надела фэшн юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы! И тут. чую что-то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики, все машут руками, летящая юбка превращается в мокрый очень тяжёлый «якорь», который не даёт мне возможности и шагу ступить и Атлантика накрывает меня почти с головой», - рассказала Полина.

«Я как настоящая артистка держу лицо и причёску поверх воды до последнего», - призналась российская звезда.

Но в момент, когда волна стала отступать, она потянула Полину за собой. Конечно, певица сильно испугалась, но рядом оказался супруг Гагариной, которому удалось вытянуть ее из воды

«Я уже почти без сил барахтаюсь, но все же не теряю надежды выбраться! Главное, чего мы боялись, что неожиданно пришедшая огромная волна начнёт тянуть обратно! Слава Богу, мой муж оказался настоящим суперменом (не зря стоит в планке каждый день) и спасает меня!!! В общем, Мы искупались в Атлантике в феврале», - написала Гагарина и опубликовала фотографии с места событий.

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