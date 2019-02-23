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    Шоу-биз

    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria

    • Розсилка
    Anna Maria - Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Anna Maria

    «Круто держались», - прокомментировала Скабеева участие певиц в телепрограмме Скрыпина

    Ведущая пропагандистской программы «60 минут» на российском федеральном канале «Россия-1» Ольга Скабеева поддержала близнецов Анну и Марию Опанасюк, которые оскандалились в прямом эфире, отказавшись признавать аннексию Крыма.

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    «Не просто не признали «агрессию» России, - круто держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!», - написала Скабеева в своем Twitter.

    Как сообщал «Скотч», сестры Анна и Мария Опанасюк, участницы дуэта Anna Maria и финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, оскандалились во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR. Девушки не смогли четко ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, состоялась ли оккупация полуострова Россией.

    «На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не политики, мы не члены секретариата президента, чтобы соответствовать Вам на такие сложные политические вопросы», - сказали певицы.

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    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria
    Российская пропагандистка расхвалила скандальный дуэт из Крыма Anna Maria

    Они также не ответили на вопрос о том, нужна ли крымскотатарская автономия.

    Ранее стало известно порядок выступлений в финале нацотбора на «Евровидение-2019». Финал отбора на песенный конкурс состоится сегодня, 23 февраля.

    Напомним, 64-й конкурс «Евровидение» состоится 14, 16 и 18 мая в городе Тель-Авив (Израиль).

    В Международном песенном конкурса «Евровидение-2019» примут участие 42 страны.

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    Евровидение отбор на евровидение сестры Опанасюк
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