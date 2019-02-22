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    Евровидение-2019. Скандал с дуэтом Анна-Мария набирает обороты

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    Дуэт Anna Maria - Евровидение-2019. Скандал с дуэтом Анна-Мария набирает обороты
    Дуэт Anna Maria

    В СМИ всплыла информация о богатствах финалисток отбора на Евровидение-2019 Анны и Марии Опанасюк в Крыму

    Скандал с финалистками Национального отбора на Евровидение-2019 Анной и Мариэю Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) набирает стремительные обороты. Нашлась информация о богатствах дочерей крымских чиновников Опанасюк. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на MK.ru.

    По данным СМИ, родители певиц - заместитель председателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк и известный в Крыму судья Александр Опанасюк, который в 2017 году ушел в отставку - вместе с другими чиновниками опубликовали декларации о своих доходах и имуществе. Так, судя по документам, они живут богаче и зарабатывают больше, чем Глава Крыма Сергей Аксенов.

    Ее муж Александр за 2017 заработал почти 6 миллионов рублей. Он имеет жилой дом и нежилое помещение, а также легковой автомобиль Toyota и скутер Yamaha.

    Как сообщал «Скотч», сестры Анна и Мария Опанасюк, участницы дуэта ANNA MARIA и финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, оконфузились во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR. Девушки не смогли четко ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, состоялась ли оккупация полуострова Россией.

    Напомним, 64-й конкурс «Евровидение» состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авив (Израиль).

     Читайте также: Нацотбор на Евровидение-2019: все участники второго полуфинала
    Евровидение Украинская музыка отбор на евровидение Anna Maria новости
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