Евровидение-2019. Скандал с дуэтом Анна-Мария набирает обороты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дуэт Anna Maria

В СМИ всплыла информация о богатствах финалисток отбора на Евровидение-2019 Анны и Марии Опанасюк в Крыму

Скандал с финалистками Национального отбора на Евровидение-2019 Анной и Мариэю Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) набирает стремительные обороты. Нашлась информация о богатствах дочерей крымских чиновников Опанасюк. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на MK.ru.

По данным СМИ, родители певиц - заместитель председателя Совмина Крыма Лариса Опанасюк и известный в Крыму судья Александр Опанасюк, который в 2017 году ушел в отставку - вместе с другими чиновниками опубликовали декларации о своих доходах и имуществе. Так, судя по документам, они живут богаче и зарабатывают больше, чем Глава Крыма Сергей Аксенов.

Ее муж Александр за 2017 заработал почти 6 миллионов рублей. Он имеет жилой дом и нежилое помещение, а также легковой автомобиль Toyota и скутер Yamaha.

Как сообщал «Скотч», сестры Анна и Мария Опанасюк, участницы дуэта ANNA MARIA и финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, оконфузились во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на крымскотатарском телеканале ATR. Девушки не смогли четко ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, состоялась ли оккупация полуострова Россией.

Напомним, 64-й конкурс «Евровидение» состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авив (Израиль).