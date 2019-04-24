  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)

    • Розсилка
    instagram / vladimirdantes /&nbsp;nadyadorofeeva - С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    instagram / vladimirdantes / nadyadorofeeva

    Дантес и Додо уже 4 года состосят в официальном браке

    21 апреля популярная украинская певица Надежда Дорофеева праздновала день рождение. Солистке группы «Время и стекло» исполнилось 29. Свой день рождения звезда украинской эстрады отметила с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в Амстердаме.

    Муж Дорофеевой Владимир Дантес, с которым певица уже 8 лет состоит в отношения, написал очень трогательное поздравление в Instagram.

    «Эта маленькая девочка делает счастливым меня каждую минуту. Спасибо тебе за лучшую версию меня! Спасибо тебе за любовь!!!!! С днем рождения, моя надежда, с днем рождения Надя», - написал муж Дорофеевой.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)
    instagram / vladimirdantes / nadyadorofeeva

    В Амстердаме  Дорофеева с Дантесом подарили себе фотосессию в тюльпанах и не только.

    «Вчера был такой хороший день. Знаете, вот бывает, когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться .. Вот вчера было именно так) Рядом были друзья, красота и огромное количество приятных поздравлений», - поделилась Надя

     

     

    Надя Дорофеева певица День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ