С любимым в тюльпанах: Дорофеева отпраздновала день рождения в Амстердаме (фото)



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instagram / vladimirdantes / nadyadorofeeva

Дантес и Додо уже 4 года состосят в официальном браке

21 апреля популярная украинская певица Надежда Дорофеева праздновала день рождение. Солистке группы «Время и стекло» исполнилось 29. Свой день рождения звезда украинской эстрады отметила с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в Амстердаме.

Муж Дорофеевой Владимир Дантес, с которым певица уже 8 лет состоит в отношения, написал очень трогательное поздравление в Instagram.

«Эта маленькая девочка делает счастливым меня каждую минуту. Спасибо тебе за лучшую версию меня! Спасибо тебе за любовь!!!!! С днем рождения, моя надежда, с днем рождения Надя», - написал муж Дорофеевой.

В Амстердаме Дорофеева с Дантесом подарили себе фотосессию в тюльпанах и не только.

«Вчера был такой хороший день. Знаете, вот бывает, когда тебе так хорошо, что аж страшно сильно радоваться .. Вот вчера было именно так) Рядом были друзья, красота и огромное количество приятных поздравлений», - поделилась Надя