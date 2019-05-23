С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком



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Джаред Лето

Поклонники пришли в восторг от мускулистого тела кумира

Джаред Лето порадовал поклонниц новым откровенным фото. 47-летний актер и солист группы 30 Seconds to Mars показал, что находится в отличной форме.

Джаред опубликовал снимок, на котором позирует полуобнаженным. На звездном актере только полотенце, обмотанное вокруг талии. Он сурово смотрит на камеру, сжимая кулаки. «Когда ты думал, что это вечеринка с тогой …» - иронично написал снимок в Instagram Лето.

Поклонницы пришли в восторг от мускулистого тела Джареда и оставили сотни комментариев с комплиментами.

Многие фанатки недоумевают, как актеру удается так молодо выглядеть. Лето почти не меняется с годами. В Интернете шутят, что он обладает эликсиром молодости.