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    Шоу-биз

    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком

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    Джаред Лето - С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    Джаред Лето

    Поклонники пришли в восторг от мускулистого тела кумира

    Джаред Лето порадовал поклонниц новым откровенным фото. 47-летний актер и солист группы 30 Seconds to Mars показал, что находится в отличной форме.

    Джаред опубликовал снимок, на котором позирует полуобнаженным. На звездном актере только полотенце, обмотанное вокруг талии. Он сурово смотрит на камеру, сжимая кулаки. «Когда ты думал, что это вечеринка с тогой …» - иронично написал снимок в Instagram Лето.

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    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком
    С полотенцем на талии: Джаред Лето взволновал сеть откровенным снимком

    Поклонницы пришли в восторг от мускулистого тела Джареда и оставили сотни комментариев с комплиментами.

    Многие фанатки недоумевают, как актеру удается так молодо выглядеть. Лето почти не меняется с годами. В Интернете шутят, что он обладает эликсиром молодости.

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