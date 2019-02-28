Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма
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Розсилка
Голливудская звезда порадовала поклонников новым видео
Осенью 2018 года началась работа над фильмом The Hitman's Wife's Bodyguard, который является продолжением комедийного боевика «Телохранитель киллера». Как и в первой части, главные роли в нем исполнят Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек.
Так, Сальма Хайек уже осваивает профессиональные боевые приемы - об этом свидетельствует ролик, который она накануне опубликовала в своем Instagram. На видео актриса мастерски укладывает на лопатки и отправляет в нокаут сразу нескольких нападающих на нее мужчин.
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Подробности сюжета и дата премьеры новой картины пока неизвестны, однако, судя по названию, на этот раз ключевым персонажем станет как раз Соня Кинкейд в исполнении Хайек. Напомним, что в «Телохранителе киллера» она сыграла жену наемного убийцы Дариуса Кинкейда, которая сидит в тюрьме.