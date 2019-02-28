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    Шоу-биз

    Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма

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    <div class="sel_item">Сальма Хайек&nbsp;</div> - Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма
    Сальма Хайек 

    Голливудская звезда порадовала поклонников новым видео

    Осенью 2018 года началась работа над фильмом The Hitman's Wife's Bodyguard, который является продолжением комедийного боевика «Телохранитель киллера». Как и в первой части, главные роли в нем исполнят Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и Сальма Хайек.

    Так, Сальма Хайек уже осваивает профессиональные боевые приемы - об этом свидетельствует ролик, который она накануне опубликовала в своем Instagram. На видео актриса мастерски укладывает на лопатки и отправляет в нокаут сразу нескольких нападающих на нее мужчин.

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    Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

    Подробности сюжета и дата премьеры новой картины пока неизвестны, однако, судя по названию, на этот раз ключевым персонажем станет как раз Соня Кинкейд в исполнении Хайек. Напомним, что в «Телохранителе киллера» она сыграла жену наемного убийцы Дариуса Кинкейда, которая сидит в тюрьме.

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    Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма
    Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма
    Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма
    Сальма Хайек показала, как осваивает боевые приемы на съемках фильма

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