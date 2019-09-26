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    Шоу-биз

    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело

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    <p>Сальма Хайек</p> <p>instagram.com/salmahayek/</p> - Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело

    Сальма Хайек

    instagram.com/salmahayek/

    52-летняя актриса умеет выглядеть сексуально даже в деловом брючном костюме

    Сальма Хайек поделилась с поклонниками новым чувственным фото. Звезда позировала в расстегнутом блейзере, под которым не оказалось другой одежды и белья. Актриса, изогнувшись, легла спиной на пуф и слегка придерживала рукой лацканы, а вторую руку положила на пол. Узкие брюки подчеркнули накачанные ягодицы звезды.

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    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело
    Сальма Хайек позировала в расстегнутом пиджаке на голое тело

    Поклонники восхитились красивым фото звезды: «Вы выглядите великолепно!», «Огонь!», «Счастье быть такой талантливой актрисой и красивой женщиной», — написали фолловеры актрисы в Instagram.

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    актриса
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