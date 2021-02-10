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    Шоу-биз

    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини

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    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    instagram.com/elizabethhurley1/

    Фанаты оценили стройную фигуру звезды в комментариях

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала снимок, на котором она запечатлена в купальнике, и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном фото 55-летняя знаменитость позирует боком к фотографу на фоне океана и пальм, держа в руке бокал шампанского. Херли одета в светло-зеленое бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Свой образ она дополнила солнцезащитными точками. В подписи к публикации, которая набрала больше 80 тысяч лайков, актриса рассказала о том, что ее отпуск подошел к концу.

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    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    Самая горячая женщина планеты: 55-летня актриса взволновала фанатов телом в бикини
    instagram.com/elizabethhurley1/

    Фанаты оценили стройную фигуру звезды в комментариях. «Самая красивая женщина в мире!», «Я готова пойти на убийство ради такого же живота!», «Безумно красивое и идеальное тело», «Ты просто сногсшибательна», «Самая горячая женщина планеты. Преклоняюсь!» — хвалили они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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