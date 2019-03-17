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    Шоу-биз

    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке

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    <span>Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем</span> - Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

    В январе прошло ровно звездная пара праздновала три года со дня помолвки

    В Беверли-Хиллз 31-летняя Рози Хантингтон-Уайтли проводит много времени: там у нее уютный дом, где есть все необходимое для уединенной семейной жизни. На днях папарацци сфотографировали ее на прогулке с 51-летним женихом Джейсоном Стэтхэмом и полуторагодовалым сыном Джеком.

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    Все трое гуляли в парке. Когда малыш устал бегать, родители посадили его в прогулочную коляску в виде оранжевой машины. В этот день они оба оделись удобно и непринужденно. Рози укуталась в длинный серый кардиган, дополнив его черными штанами, футболкой и кроссовками. Джейсон был в черных брюках и легкой непромокаемой куртке.

    В январе прошло ровно три года после помолвки пары. Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм уже несколько раз откладывали свое свадебное торжество, но поклонники все еще надеются увидеть Рози в платье невесты.

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    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке
    Самая красивая пара: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема с сыном заметили на прогулке в парке

    Британская супермодель говорила в интервью, что Джейсон хорошо справляется с отцовством.

    «Знаю, что это звучит ужасно банально, но материнство - самый волшебный опыт. Все, конечно, изменилось - я всю себя отдаю малышу. Получаю колоссальное удовольствие от материнских хлопот. Кстати, Джейсон прекрасный отец. Мне очень нравится наблюдать за тем, как он возится с Джеком», - говорила Рози.

     

    знаменитости родители
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